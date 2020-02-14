Rektör Aydın: "Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasında" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Aydın: 'Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasında' - Son Dakika

Rektör Aydın: "Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasında"

11 dakika önce

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasındadır" dedi.

Rektör Aydın:

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasındadır" dedi.


Samsun Valisi Osman Kaymak, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ziyarette bulundu. Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunan Vali Kaymak ve Rektör Aydın, Samsun'un ve üniversitenin gelişimine dair konuları iş birliği çerçevesinde değerlendirdi. Görüşmede kent ve üniversite ile ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Samsun'un ve üniversitenin geleceğine dair plan ve çalışmalar da ele alındı.


Samsun Üniversitesi olarak kente ve üniversiteye katkı sağlayacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirten Rektör Aydın, "Samsun'un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasındadır. Valimizin öncülüğünde birçok başarılı çalışma gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.


Samsun Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesini de ziyaret eden Vali Kaymak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Naci Yılmaz'ın bizzat kendisinin yirmiden fazla yayınlanmış eseri olan bir yazar olmasının üniversite için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Rektörümüzü böyle değerli bir ekiple yeni üniversitenin kurumsallaşmasını sağladığı için tebrik ediyorum, Samsun Üniversitesi bu vizyonuyla şehre büyük değer katacaktır" dedi.


Ziyaretin sonunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Naci Yılmaz Vali Kaymak'a yazdığı eserlerden takdim etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin'in de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Aydın, ziyaretlerinden dolayı Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:44 Kaynak: İHA
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