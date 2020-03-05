Rektör Aydın: "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rektör Aydın: 'Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz' - Son Dakika Spor

Rektör Aydın: "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz"

6 saat önce

1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (1965 ÜNİSAM) Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ziyarette bulundu.

Rektör Aydın:

1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (1965 ÜNİSAM) Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ziyarette bulundu. Ziyarette Rektör Aydın, "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz" dedi.


Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Samsun'da spora olan bakış açısı ele alındı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın şampiyonluk yolunda Samsunspor'a kurumu ve şahsı adına destek verdiklerini dile getirirken, "Samsunspor bölgemizin parlayan yıldızıdır. Samsunspor'u daha da iyi yerlere getirmek bu ilde yaşayan, buranın ekmeğini yiyen herkesin görevidir. Başarıdan başarıya koşan takımımız için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bir takım düşünün ki şu anda küllerinden yeniden doğmak üzere. Burada bize düşen görev ise takımımızı zirvede yalnız bırakmamak" diye konuştu.


1965 ÜNİSAM Başkan Yardımcısı Mustafa Samancı ve beraberindeki heyet, SAMÜ'de dernek faaliyetleri için Rektör Aydın ile istişarelerde bulundu. Ziyaret 1965 ÜNİSAM'ın Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a atkı hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Mahmut Aydın, Rektör, Samsun, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı
Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracının önünü kesen polis memuru, sokak ortasında sevgilisine kurşun yağdırdı 19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Aydın: "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]