Rektör Ayrancı: Kanal İstanbul büyük bir proje - Son Dakika

KANAL İstanbul projesi için bilimsel çalışma yapan 7 üniversiteden Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, depremsellik riskine karşın tedbirlerin alındığını, tsunami tehlikesinin dalga simülasyonlarıyla elendiğini, su kaybının Melen projesi çerçevesinde katlarca fazlasıyla sağlanabileceğini söyledi. Ayrancı, "Avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirildiğinde büyük bir proje olduğunu görmek mümkün" dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Kanal İstanbul projesine ilişkin çalışma yürüten ve bilimsel katkı veren 7 üniversiten biri olduklarını bildirdi. Projenin çok büyük olduğunu ve 8 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyleyen Ayrancı, "Proje her aşamada bilimsel esaslara göre değerlendirilmiş ve sonuca bağlanmıştır. 55 ayrı kurum ve 7 üniversiteden çok önemli kişilerle çalışılarak bu hale gelmiştir. Kanal İstanbul bir dünya projesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yüzyıllık yaşam diliminde ileri sürdüğü en önemli tekliftir. Projeye dikkatli bakıldığında sadece bir suyolu ve kent yapılanması değil aynı zamanda jeostratejik, coğrafi, ticaret, küresel finansı etkileyen pek çok unsur içeren yapıdan oluştuğunu göreceksiniz. Sadece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle, sadece suyolu olması nedeniyle değerlendirilmesi bizi yanlış yere götürür" dedi.

'BÜYÜK BİR PROJE'

Ayrancı, projeye ilişkin bilimsel esasa tabi olmayan çok tartışmanın bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul Projesi, güzergahı, depremsellik, heyelan, kültür varlıkları açısından ciddi bakımdan analize tabi tutmuştur. Projeye ayrıntılı olarak baktığınızda depremsellik riskine karşın tedbirlerin alındığını göreceksiniz. Tsunami tehlikesinin dalga simülasyonlarıyla elendiğini göreceksiniz. Sazlı dereden kaynaklı su kaybının Melen projesi çerçevesinde katlarca fazlasıyla sağlanabileceğini tespit edeceksiniz. Terkos Gölü 'nde meydana gelecek kanal sızmalarına karşı alınan tedbirleri göreceksiniz. Küçükçekmece Gölü 'nde kuş türlerinin kaybının engellenmesi için kanalın geçtiği yerin ayrılmasıyla mevcut yerin korunduğunu göreceksiniz. Pek çok açıdan değerlendirebilirsiniz bunları. Bu konuların tamamına bakıldığında, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirildiğinde bu projenin gerçekten büyük bir proje olduğunu görmek mümkün."

'7 ÜNİVERSİTE GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ YAPTI'

Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin araştırmacı bir üniversite olduğunu söyleyerek, "Projede, çok üstün bir gizlilik ve sadakat üzerine yürütülmüştür işler. Belli bir zamana kadar bilgilerin muhafaza edilmesi ve projenin olgunlaştırılması sürecinde 55 kurum ve 7 üniversite görevlerini çok iyi yapmışlar. Bu muhteşem projeyi ortaya koymuşlardır. ÇED raporunu hazırlayanlardan, bilim insanlarına, teknik personellere ve hükümet yetkililerine kadar emeği geçenleri tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.