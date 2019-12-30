Rektör Bağ: "2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Bağ: '2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Rektör Bağ: "2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bilim ve insanlığa faydalı projeleri hayata geçirilen bir yılın ardından, 2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirtti.

Rektör Bağ:

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bilim ve insanlığa faydalı projeleri hayata geçirilen bir yılın ardından, 2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirtti.


Rektör Bağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Bağ, yayınladığı mesajında yeni yılın barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak şunları söyledi:


"Yeni bir yıl; yeni umutları, yeni heyecanları, yeni mutlulukları ve yeni başarıları beraberinde getirir. Pamukkale üniversitesi ailesi olarak bizler, bilimsel çalışmalarımız ve projelerimizle güzel başarılara imza attığımız; ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilime ve insanlığa faydalı projeleri hayata geçiren ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olmanın verdiği mutluluk ve gururla, 2020 yılında aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğimize inancım tamdır.


2020 yılının başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörü ortamının hakim olduğu bir yıl olmasını dilerken, tüm bu duygu ve düşüncelerle herkesin yeni yılını en içten duygularla kutlar, yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim." - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Rektör, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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