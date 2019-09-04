Rektör Bağ: "Çardak OSBMYO'nun taşınacağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, geçtiğimiz ay depremin vurduğu Çardak ilçesindeki PAÜ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun (Çardak OSBMYO) taşınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Rektör Bağ ve üniversite yöneticileri 2019-2020 Akademik Yılı'nda Kontrol ve Otomasyon Sistemleri bölümüne ilk kez öğrenci alımı yapan PAÜ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu binasında ve yurt olarak tahsis edilen ancak depremde hasar gören binada incelemelerde bulundu.



İncelemeye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Çardak OSBMYO öğretim elemanları ve idari yöneticiler katıldı. Depremde hasar gören bölgeleri inceleyen heyet, hasarın en kısa sürede giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.



İnceleme sonrasında Rektör Bağ ve beraberindekiler sosyal medyada yer alan Çardak OSBMYO'nun taşınacağı söylentilerine ilişkin Çardaklı vatandaşlar ile bir araya geldi.



"Öğrencilerimizin güvenliği bizler için çok önemli"



Çardak OSBMYO'nun taşınacağına ilişkin konuda açıklamalarda bulunan Rektör Bağ şunları söyledi: "6.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar oluşan ve akabinde yapılan inceleme sonucu orta hasarlı olduğu tespit edilen yurt binası öğrencilerimizin konaklamasına uygun olmadığı için binanın güçlendirme çalışmaları tamamlana kadar üniversitemizin merkez yerleşkesinde eğitim öğretime başlamasına karar verdik. Öğrencilerimize nitelikli ve çağın gerektirdiği eğitimi vermenin yanında onların güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesidir. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan Çardak OSBMYO'nun tamamen taşınacağına ilişkin söylentiler gerçeği yansıtmamaktır. İncelemelerimizi yaptık ve hasarın giderilmesi için kısa süre içinde çalışmalara başlayacağız. Çalışmalar bittikten sonra binanın sağlam raporu alındığında Çardak OSBMYO adından da anlaşılacağı gibi Çardak'ta eğitim öğretime devam edecek." - DENİZLİ