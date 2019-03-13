Son Dakika Haberleri: Rektör Bağ 'Tıp Bayramı'nı Kutladı

Rektör Bağ 'Tıp Bayramı'nı Kutladı

56 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yayınladığı mesaj ile 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Rektör Bağ 'Tıp Bayramı'nı Kutladı, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yayınladığı mesaj ile 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hekimliğin dünyanın en kutsal ve en zorlu mesleklerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Bağ, bu kutsal mesleğin bir sembolü olan beyaz önlüğün ise bir üniforma değil, aslında bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Rektör Bağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, aydınlığın, asaletin, saflığın, bilgeliğin, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun ve tüm insanlara hizmet vermenin bir sembolüdür. İnsana ve insanlığa değer veren, tarihi insanlık tarihi ile başlayan, köklü ve şerefli mesleklerinden birini ifa etmekte olan hekimlerimiz, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması için ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Pamukkale Üniversitesi ailesi olarak bizler, Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' dediği gençler yetiştirme hedefi doğrultusunda, diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bir yandan iline, bölgesine ve ülkesine nitelikli sağlık hizmeti verebilmek adına PAÜ Hastanelerimizde farklı bölüm ve ünitelerde alanında yetkin sağlık çalışanlarımız ile sağlık hizmeti ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da kaliteli eğitim altyapımız ile öğrencilerimizin ülkemiz 2023 vizyonuna uygun vasıfta hekimler olarak yetişmeleri için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz.

Bu vesileyle hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar ve başarılar dilerim." - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

14 Mart, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Bayramı, Rektör, Güncel
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