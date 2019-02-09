Rektör Bağ, Yıkımı Sürdürülen Eski Paü Hastanesi'nde İnceleme Yaptı
1 saat önce
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yıkım işlemleri devam eden eski hastane binasında incelemelerde bulunarak yıkımı işlemlerini üstlenen şirket yetkililerinden bilgi aldı.
Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yıkım işlemleri devam eden eski hastane binasında incelemelerde bulunarak yıkımı işlemlerini üstlenen şirket yetkililerinden bilgi aldı.
Rektör Bağ, Merkezefendi
ilçesi Doktorlar Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı sürdürülen eski hastane binasındaki çalışmaları yakından takip etti. Rektör Bağ beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte sona yaklaşan yıkım çalışmalarına yerinde inceledi.
Öte yandan, 7 katlı eski hastane binasının yıkımında son kata gelindiği, yıkım işlemlerinin yakın zamanda tamamlanacağı şirket yetkilileri tarafından Rektör Hüseyin Bağ'a belirtildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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