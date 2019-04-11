Rektör Bağlı Afrin Gazisi Didinmez'i Makamında Ağırladı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2018 yılında Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez ve babası Abdullah Didinmez'i makamında ağırladı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:13 Kaynak: İHA
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından 2018 yılında Afrin
'e düzenlenen 'Zeytin
Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez ve babası Abdullah Didinmez'i makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, Gazi Zeki Didinmez ve babası Abdullah Didinmez'e teşekkür etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek 'Fırat
Kalkanı' operasyonu gerekse 'Zeytin Dalı Harekatı' ile vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve barışın sağlanması adına yürüttüğü başarılı operasyonların önemine değinen Rektör Bağlı, Zeki Didinmez'e şahsı ve milleti adına bir kez daha şükran ve minnettarlığını dile getirdi.
Afrin operasyonunda Türkiye
'nin ortaya koymuş olduğu haklı ve kararlı mücadeleyi Rektör Bağlı ile paylaşan Zeki Didinmez, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması için her daim seve seve göreve hazır olduğunu belirtti.
Gazi Zeki Didinmez ve babası Abdullah Didinmez ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda Zeki Didinmez'e plaket takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR
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