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Rektör Bağlı'dan İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'ya ziyaret

28 dakika önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak atanan Nevşehir Çat Kasabası eski Belediye Başkanı Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti.

Rektör Bağlı'dan İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'ya ziyaret, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak atanan Nevşehir Çat Kasabası eski Belediye Başkanı Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti.


Genel Sekreter Duru'ya yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite şehir işbirliğine önem verdiklerini belirterek ortak çalışmalar hususunda araştırmalar yapacaklarını ifade etti.


Rektör Bağlı'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür eden Genel Sekreter Duru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışmalar hususunun öncelikleri olduğunu belitti. - NEVŞEHİR

Mazhar Bağlı, Kamil Duru, Nevşehir, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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