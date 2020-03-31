Rektör Baydemir'den Belediye Başkanı Şahin'e iadeyi ziyaret - Son Dakika

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Rektör Baydemir'den Belediye Başkanı Şahin'e iadeyi ziyaret
14 dakika önce
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iadeyi ziyarette bulundu.
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iadeyi ziyarette bulundu.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir Başkan Şahin'le bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Başkan Şahin nazik ziyaretleri nedeniyle Rektör Beydemir'e teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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