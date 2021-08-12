Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Rektör Beydemir, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ardından Bilecik Valisi iken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atanan Bilal Şentürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'i makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, üniversite ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - BİLECİK