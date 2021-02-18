Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı - Son Dakika

Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Beydemir, Başsavcı Ceylan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adem Bedir, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Beydemir konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

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