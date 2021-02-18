Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı - Son Dakika

Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı

18.02.2021 10:43
Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı, System.String[]

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Beydemir, Başsavcı Ceylan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adem Bedir, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Beydemir konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı
Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı

Cumhuriyet, Başsavcı, Bilecik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor         
10:51
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Uyudukları sırada 2 yaşındaki abisinin altında kalan 3 aylık bebek boğularak can verdi Uyudukları sırada 2 yaşındaki abisinin altında kalan 3 aylık bebek boğularak can verdi         
09:49
İki kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı, kan donduran anlar böyle görüntülendi İki kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı, kan donduran anlar böyle görüntülendi         
09:33
TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor         
09:24
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti         
01:15
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik         
00:49
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 11:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei