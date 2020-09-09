Rektör Beydemir'den Başkan Küpeli'ye ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Rektör Şükrü Beydemir'e Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve sürdürülen yatırımlar konusunda bilgiler verdi. Devam eden çalışmalara değinen Başkan Küpeli, "Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana kampüs inşaatımızda sona geldik. Okulların açılacağı tarihte binamızı hizmete sokacağız. Bir diğer önemli yatırımız olan Yaşam Merkezinde ise çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yaşam Merkezimiz tamamlandığında bölgemiz, önemli bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

İş birliği artarak devam etmeli

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin iştiraki olan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (ETGB), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne teknopark binası kuracak olmasını çok değerli bulduklarını söyledi. Küpeli, Bilecik'in Ar-Ge altyapısını ve üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme konusunda Eskişehir OSB'nin ve ETGB'nin her zaman yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti. Şehrin ve bölgenin kalkınması adına üniversite-sanayi iş birliklerini önemsediklerini aktaran Küpeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Teknoparkı çok önemsiyoruz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise üniversite hakkında bilgiler verdi. Rektör Beydemir, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin temelini atacağı teknoparkın üniversiteye katkısının çok olacağını ve burada önemli çalışmalara imza atacaklarını aktardı.

Ziyarette EOSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Proje Sorumlusu Dr. Sedat Telçeken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan yer aldı. - ESKİŞEHİR