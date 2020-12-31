Rektör Beydemir'den Bursa Uludağ Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Salim Kılavuz'u ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Misafirperverliğinden dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'a teşekkür eden Rektör Beydemir, iki üniversite arasından güzel çalışmalar olacağını söyledi. - BİLECİK