Rektör Beydemir'den emniyet teşkilatına ziyaret - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında emniyet teşkilatına bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Rektör Beydemir, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamlarında ziyaret ederek, Türkiye'de iç güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yılını ve Polis Haftasını kutladı. Ziyaretlerde, Türk polisinin kuruluşundan bu yana suçlunun yakalanmasının yanı sıra suçun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalara değinen Rektör Beydemir, "Yaklaşık iki asırdır büyük fedakarlıklarla kamu düzeninin tesisi ve devamlılığını sağlayan polis teşkilatımıza minnettarız. Üstün görev anlayışı, insan ve devlet sevgisi ile dünyaya örnek olan emniyet teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Narkotik polislerine teşekkür edildi

Rektör Beydemir, daha sonra üniversitede "En iyi narkotik polisi anne" konulu bir sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli polis memurları Can Ali Maba ve Recep Sağlam'a teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. - BİLECİK