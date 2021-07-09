Rektör Beydemir'den et üretim tesisine ziyaret - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte faaliyet gösteren önemli et entegre tesisini ziyaret etti.

Rektör Beydemir, Türkiye ve Avrupa'da önemli bir konumda olan bir et entegre tesisini ziyaret ederek, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Erşan'la bir araya geldi. Ziyarette, Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik ederken, heyet üniversite-sanayi iş birliğinde yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişi yaptılar. Yapılan ziyaretin ardından Rektör Beydemir, üniversitenin anı tabağını Erdal Erşan'a takdim etti. - BİLECİK