Rektör Beydemir'den üniversitenin kadın çalışanlarına 8 Mart jesti - Son Dakika

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Rektör Beydemir'den üniversitenin kadın çalışanlarına 8 Mart jesti
15 dakika önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üniversitenin kadın çalışanlarına yaptığı jestle kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üniversitenin kadın çalışanlarına yaptığı jestle kutladı.
Bilecik'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin akademik ve idari toplam 400 kadın çalışanına, özel hazırlanmış fidan hediye etti. Rektör Beydemir bu özel günü fidanların üzerinde yer alan, "Baş tacı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum" ifadeleriyle kutladı. - BİLECİK
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