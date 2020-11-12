Rektör Beydemir'den ziyaretler - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte bazı kurumlara ziyarette bulundu.

Rektör Beydemir ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. İkili kentte yapılacak olan sportif yatırımlar hakkında konuştu. İkili daha birbirlerine günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti. Rektör Beydemir, daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret etti. Rektör Beydemir, yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK