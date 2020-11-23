Rektör Beydemir'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de millet mekteplerinin başöğretmenliğini kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Rektör Beydemir, mesajında, "'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' öğüdüne inanmak, 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' edebi ile pekişmiştir. İlk emri 'Oku' olan yüce kitabımız Kuran'ı Kerim bizlere, ilim tahsilini öncelikli tavsiye olarak sunmuştur. 'Muallimler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' öngörüsü ise öğrenmenin kutsiyetinin yanı sıra öğretmenin ulvi erdemi hakkında derin bir düşüncedir. Öyle ki toplumun geleceği, modern dünya düzeninde ulusların kendisini konumlandıracağı yer, yeni nesillerin bilim ve bilgileri ile belirlenmektedir. Bugün, bütün dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeni ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük çoğunluğu uzaktan yapılsa da sekteye uğramadan devam etmektedir. Bilimsel bilgi ile donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı, özgün ve yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitimlerin, öğrencilerimizin çok özlediği okullarında yakın zamanda tekrar verileceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de Millet Mekteplerinin başöğretmenliğini kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum. Tüm öğretmen, akademisyen ve eğitim ordumuzun bütün neferlerine gelecek nesiller yetiştirme mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK