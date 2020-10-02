Rektör Beydemir'in, Dünya Yaşlılar Günü mesajı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Beydemir, mesajında, modern toplum yaşantısında büyüklerimizin hak ettiği saygı ve sevgi mertebesini dijitalleşme ekseninde sıkışıp kalmış bireysellik alsa da bizim kültürümüzde yaşlıların "ata" olarak görülmesi ve gözetilmesi devam etmek olduğunu söyledi. Bununda Türk milletinin gelecek adına pekiştirdiği ümitlerin kaynağı konumunda olduğunu hatırlatan Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;

"Yaşlılarımız, kültürümüzden benliğimize kadar geniş bir alanda geçmiş-gelecek bağlantısı kuran önemli bir köprüdür. Bu nedenledir ki bir diğer değişle 'Pir' adını alırlar. Tecrübe, yaşanmışlık, hayata bakış açısı gibi geleceğe yön veren kazanımları ile yaşlılarımız dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da ulusumuzun en kıymetli şahsiyetleri olmaya devam edeceklerdir. 'Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti' Hadis-i şerifi ihtiyarlara olan hürmetin ne derece önemli olduğunu ve musibetlerin def'ine vesile olacağını ortaya koymaktadır. Covid-19 salgını sürecinde neredeyse tüm dünya yaşlılarını önemsemezken, ülkemizde ilk muhafaza edilenlerin yaşlılarımız olması bu bilincin tezahürüdür. Gerek devletimiz gerekse vatandaşlarımızın kendi imkanları ile yaşlılarımızın her türlü ihtiyacının görülmesi yüce bir kültürün, yüce bir dünya görüşünün ürünüdür. Yalnızca bir gün değil, bizler için her gün önemli ve saygın olan tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, neşeli ve uzun ömürler diliyorum." - BİLECİK