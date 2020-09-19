Rektör Beydemir'in Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Gaziler Günü'nün önemine değinen Şükrü Beydemir, "19 Eylül, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1921'de mareşallik ve gazilik unvanı verildiği ve gazilerimizi minnetle andığımız önemli bir gündür. Şanlı tarihimiz boyunca vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, barışının kalıcı hale gelebilmesi amacıyla bugün de dünyanın dört bir yanında görev yapmaktadır. Dünyanın savaşlarla, buhran ve kaoslarla yeniden şekillendiği günümüzde dahi ordumuz 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle dünya barışı için vazife üstlenmektedir. Gazilik ve şehitlik mertebesi bizim inancımızda karşılığı maddi hiçbir değerle ölçülemeyecek yüce bir mevkidir. Bu inanç ve kararlılık bize Malazgirt'ten Çanakkale'ye; Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar sayısız zaferi kazandırmıştır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancı, destansı tarihimizin bizlere aktardığı en yüce hasletlerden biridir. Gazilik; vatan sevgisinin sembolü, şehitlik; toprağı vatan, toplumu ulus yapan en temel unsurdur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm ulusumuzun Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BİLECİK