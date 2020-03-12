Rektör Beydemir mazbatasını aldı - Son Dakika

Rektör Beydemir mazbatasını aldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Rektör Beydemir, bu önemli görevi kendisine tevdi eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu. - BİLECİK
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