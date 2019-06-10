Rektör Biber akademik ve idari personelle bayramlaştı
6 saat önce
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Yenisey Konukevinde düzenlenen bayramlaşma töreninde akademik ve idari personelle bayramlaştı.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Yenisey Konukevinde düzenlenen bayramlaşma töreninde akademik ve idari personelle bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan
, Genel Sekreter
Hadi Gergit ile akademik ve idari personel katıldı.
Tören sonrası personelle bir süre sohbet eden Rektör Biber, Ramazan Bayramı
'nın ARÜ ailesi için hayırlara vesile olmasını diledi. - ARDAHAN
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