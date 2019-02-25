Rektör Biber, Ardahan'ın Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü Etkinliklerine Katıldı
1 saat önce
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.
Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.
Rektör Biber ile birlikte kutlama etkinliklerine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan
, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sabah namazında şehitlerimiz için mevlit okunmasıyla başlayan etkinlikler, Atatürk
Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Kongre Caddesinde devam etti. Kongre Caddesindeki törenin ardından katılımcılar, 1977-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında camide şehit edilen atalarımızı anmak üzere Halilefendi Mahallesinde bulunan Yanık Cami'ye kadar yürüdü. Yanık Cami anıtında son bulan yürüyüşün ardından şehitlerimiz için dua okundu. Etkinlikler, şehit yakınları ve gazilerimiz için düzenlenen yemek programı ve akşam düzenlenen "Kurtuluş Şöleni" konseri ile sona erdi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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