Rektör Bilgiç'le Yeni Kütüphanede Sıcak Çorba Molası

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni Merkez Kütüphanesi, sıcak atmosferi ve farklı mimarisiyle 2018-2019 Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavlarına hazırlanan öğrencileri cezbediyor.OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu da bu kapsamda zorlu final sınavları maratonunda yorulan ve enerjileri azalan öğrencilere çorba ikramına başladı. Öğrencilere yönelik olarak başlatılan ve onların içini ısıtıp çalışmaya teşvik edecek olan çorba ikramına Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de katıldı.Öğrenci dostu ve odaklı yönetim anlayışıGece geç saatlerde sürpriz yaparak yeni Merkez Kütüphaneyi ziyaret edip öğrencilerle birlikte çorba içen Rektör Bilgiç samimi sohbetiyle onlara moral verdi. Öğrencilerin istek ve sıkıntılarına kulak veren Rektör Bilgiç, her bir öğrencinin kendileri için değerli olduğuna ve her zaman öğrenci dostu ve odaklı yönetim anlayışını benimsemeye özen gösterdiklerine işaret ederek sınavlarda bütün öğrencilere başarılar diledi."Üniversitemizde ve kentimizde kütüphane kültürünün oluşması konusunda kararlıyız"Yeni Merkez Kütüphanenin özellikle sınav dönemlerinde oldukça rağbet gördüğünü belirten Rektör Bilgiç öğrencilerin ve diğer kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını gidermeye dönük önlemler almaya başladıklarını, sunulan hizmeti üst düzeye çıkarmak için sık sık denetim yaptıklarını dile getirdi. Yeni Kütüphanenin sadece sınav dönemlerinde değil, her zaman rağbet görmesi gereken bir mekan olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, Üniversitede ve kentte kütüphane kültürünün oluşması konusunda kararlı olduklarını söylerken herkesi sıkı bir kütüphane kullanıcısı olmaya davet etti.Rektör Bilgiç, ayrıca Kütüphane personeli ile de bir araya gelerek öneri ve talepleri dikkate alıp problemlerin çözümü noktasında istişarede bulundu.Etkinlik sırasında Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu üyeleri de ders çalışan öğrencilerle röportaj yaparak çorba ikramıyla ilgili fikir ve memnuniyetleri dair geri dönüşler aldı. - SAMSUN