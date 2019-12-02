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Son Dakika Güncel Rektör Bilgiç'ten, şiddete uğrayan hekime moral - Son Dakika

Rektör Bilgiç'ten, şiddete uğrayan hekime moral

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde geçen hafta hasta yakını tarafından darp edilen Asistan Hekim Gökhan Gök'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak yaşanan olay hakkında bilgi aldı.

Rektör Bilgiç'ten, şiddete uğrayan hekime moral, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde geçen hafta hasta yakını tarafından darp edilen Asistan Hekim Gökhan Gök'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak yaşanan olay hakkında bilgi aldı.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gedikli'nin eşlik ettiği ziyarette, şiddete maruz kalan Asistan Hekim Gökhan Gök'le Kardiyoloji Servisi'nde buluşan Rektör Bilgiç, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletirken bütün doktor ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını dile getirdi.


İnsan hayatına hizmet eden tüm doktorları ve sağlık çalışanlarını hedef alan her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Rektör Bilgiç, gecesini gündüzüne katıp hastaların derdine derman olmaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddet vakalarının hiçbir bahanesi olamayacağına dikkat çekerek Asistan Hekim Gökhan Gök'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken insanlık dışı bu davranıştan üzüntü ve kaygı duyduklarını dile getirdi.


Asistan Hekim Gökhan Gök'e yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Rektör Bilgiç, sözlü, fiziksel her türlü şiddete hiçbir zaman göz yummayacaklarını vurgulayarak olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Gökhan Gök, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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