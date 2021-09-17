Üye Girişi
Rektör Budak, "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika

Rektör Budak, "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na katıldı

17.09.2021 12:08
Rektör Budak,

Prof. Dr. Budak, "Tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyiz"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"nda konuşan Rektör Budak, "Konumu ve ekolojik koşulları itibarıyla önemli bir üretim potansiyelini barındıran ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Bizlere düşen görev ise akademik potansiyelimizi alana aktararak bu konudaki ulusal politikalarımızın şekillenmesinde, sürdürülmesinde ve başarıya ulaşmasında bilimsel destek sağlamaktır" dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı" gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) ev sahipliğinde yapılan çalıştay "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" temasıyla yapıldı.

Çalıştayın açılışına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Milletvekili ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Necdet Budak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Afyonkarahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Milletvekilleri, İl Protokolü ve akademisyenler katıldı. Çalıştaya Ege Üniversitesi Eczacılık, Ziraat Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarından akademisyenler katılarak alanda yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yaşam döngüsünün anahtarı olan bitkiler; tarih boyunca insanoğlunun en çok yararlandığı kaynaklar arasında yer almıştır. Eski çağlardan bu yana insanlar, beslenmeden ısınmaya, barınmadan hastalıkların tedavisine kadar en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bitkileri kullanmıştır. Geniş kullanım alanı ve günümüzde artan önemiyle en çok dikkat çeken bitki türlerinden biri ise tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Gıda, sağlık, kozmetik ve turizm gibi bir çok alanı kapsayan tıbbi ve aromatik bitkiler; ticaret hacmi hızla büyüyen bir sektör. Bu ivme, ulusal ve uluslararası düzeyde sektöre yönelik ilginin canlanmasını da beraberinde getirdi. Üretim ve pazarlamada artan talebe uygun stratejiler geliştirilmesi, üretim olanaklarının zenginleştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kılınması gibi hususlar tüm ülkeler için kaçınılmaz birer ihtiyaç halini aldı" diye konuştu.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Budak, "Konumu ve ekolojik koşulları itibarıyla önemli bir üretim potansiyelini barındıran ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Şüphesiz ki bu zenginlik; büyük bir ekonomik potansiyelin yanı sıra bu bitkilerin araştırılması, korunması ve üretilmesi noktalarında ciddi sorumlulukları da beraberine getiriyor. Mevcut potansiyelin, yüksek katma değere dönüştürülerek en iyi biçimde değerlendirilmesi, en az bu potansiyele sahip olmak kadar önemlidir. Bu noktada da kamu kurumlarından özel kuruluşlara, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına dek toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

"Akademik potansiyelimizi alana aktarmakta kararlıyız"

Rektör Budak, "Ülkemizde, ilgili bakanlıklarımızın konuya dair hassasiyeti ve bu hassasiyet üzerine inşa edilen başarılı ulusal politikalarımız ile mevcut potansiyelimiz en iyi biçimde değerlendiriliyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerimizin korunması, yüksek katma değere dönüştürülmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin esas alınması konularında çok değerli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bizlere düşen görev ise akademik potansiyelimizi alana aktararak bu konudaki ulusal politikalarımızın şekillenmesinde, sürdürülmesinde ve başarıya ulaşmasında bilimsel destek sağlamaktır. Ayrıca ürettiğimiz bilginin ticari potansiyele dönüştürülmesi noktasında da önemli roller üstleniyoruz. Bu noktada alandaki sorunları tartışmak ve sektörün gelecek projeksiyonunun oluşmasına katkı sağlamak üzere uzman isimleri bir araya getiren bilimsel etkinliklerin katkısı yadsınamaz. Ayrıca bu tür platformların, konuya ilişkin bilinç düzeyinin artmasında ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesinde de oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir araya geldiğimiz bu çalıştay da üniversiteler olarak, konuya dair hassasiyetimizin önemli bir göstergesi. Bizler Ege Üniversitesi olarak bu çok değerli ortak akademik girişimde yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sözlerime son verirken bugün aramızda olan değerli misafirlerimizi tekrar saygıyla selamlıyor,çalıştayın tüm katılımcılar için verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çalıştay kapsamında "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Süreçleri", "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Sağlık ve İlaç Süreçleri" ve "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ticarileşme Süreçleri" oturumları altında farklı alanlarda sunumlar gerçekleştirildi.

Rektör Budak, 6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı na katıldı

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Rektör Budak, '6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 11:29 Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:45 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
11:27 Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı
11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak
11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor         
11:45
Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor         
11:42
Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı         
11:28
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı         
11:05
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 12:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: Rektör Budak, "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement