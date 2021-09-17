Rektör Budak, "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı"nda konuşan Rektör Budak, "Konumu ve ekolojik koşulları itibarıyla önemli bir üretim potansiyelini barındıran ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Bizlere düşen görev ise akademik potansiyelimizi alana aktararak bu konudaki ulusal politikalarımızın şekillenmesinde, sürdürülmesinde ve başarıya ulaşmasında bilimsel destek sağlamaktır" dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı" gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) ev sahipliğinde yapılan çalıştay "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" temasıyla yapıldı.

Çalıştayın açılışına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Milletvekili ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Necdet Budak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Afyonkarahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Milletvekilleri, İl Protokolü ve akademisyenler katıldı. Çalıştaya Ege Üniversitesi Eczacılık, Ziraat Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarından akademisyenler katılarak alanda yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yaşam döngüsünün anahtarı olan bitkiler; tarih boyunca insanoğlunun en çok yararlandığı kaynaklar arasında yer almıştır. Eski çağlardan bu yana insanlar, beslenmeden ısınmaya, barınmadan hastalıkların tedavisine kadar en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bitkileri kullanmıştır. Geniş kullanım alanı ve günümüzde artan önemiyle en çok dikkat çeken bitki türlerinden biri ise tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Gıda, sağlık, kozmetik ve turizm gibi bir çok alanı kapsayan tıbbi ve aromatik bitkiler; ticaret hacmi hızla büyüyen bir sektör. Bu ivme, ulusal ve uluslararası düzeyde sektöre yönelik ilginin canlanmasını da beraberinde getirdi. Üretim ve pazarlamada artan talebe uygun stratejiler geliştirilmesi, üretim olanaklarının zenginleştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kılınması gibi hususlar tüm ülkeler için kaçınılmaz birer ihtiyaç halini aldı" diye konuştu.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Budak, "Konumu ve ekolojik koşulları itibarıyla önemli bir üretim potansiyelini barındıran ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Şüphesiz ki bu zenginlik; büyük bir ekonomik potansiyelin yanı sıra bu bitkilerin araştırılması, korunması ve üretilmesi noktalarında ciddi sorumlulukları da beraberine getiriyor. Mevcut potansiyelin, yüksek katma değere dönüştürülerek en iyi biçimde değerlendirilmesi, en az bu potansiyele sahip olmak kadar önemlidir. Bu noktada da kamu kurumlarından özel kuruluşlara, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına dek toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

"Akademik potansiyelimizi alana aktarmakta kararlıyız"

Rektör Budak, "Ülkemizde, ilgili bakanlıklarımızın konuya dair hassasiyeti ve bu hassasiyet üzerine inşa edilen başarılı ulusal politikalarımız ile mevcut potansiyelimiz en iyi biçimde değerlendiriliyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerimizin korunması, yüksek katma değere dönüştürülmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin esas alınması konularında çok değerli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bizlere düşen görev ise akademik potansiyelimizi alana aktararak bu konudaki ulusal politikalarımızın şekillenmesinde, sürdürülmesinde ve başarıya ulaşmasında bilimsel destek sağlamaktır. Ayrıca ürettiğimiz bilginin ticari potansiyele dönüştürülmesi noktasında da önemli roller üstleniyoruz. Bu noktada alandaki sorunları tartışmak ve sektörün gelecek projeksiyonunun oluşmasına katkı sağlamak üzere uzman isimleri bir araya getiren bilimsel etkinliklerin katkısı yadsınamaz. Ayrıca bu tür platformların, konuya ilişkin bilinç düzeyinin artmasında ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesinde de oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir araya geldiğimiz bu çalıştay da üniversiteler olarak, konuya dair hassasiyetimizin önemli bir göstergesi. Bizler Ege Üniversitesi olarak bu çok değerli ortak akademik girişimde yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sözlerime son verirken bugün aramızda olan değerli misafirlerimizi tekrar saygıyla selamlıyor,çalıştayın tüm katılımcılar için verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çalıştay kapsamında "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Süreçleri", "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Sağlık ve İlaç Süreçleri" ve "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ticarileşme Süreçleri" oturumları altında farklı alanlarda sunumlar gerçekleştirildi.