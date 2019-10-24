Rektör Budak, Atatürk Anıtına Çelenk sundu

Ege Üniversitesi (EÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde EÜ Üst Yönetimi, EÜ Senato Üyeleri, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yöneticileri ile akademisyen ve öğrencilerin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Ardından,Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni münasebetiyle düzenlediğimiz çelenk sunma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. 64 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak, eğitim-öğretim ve araştırmada öncü bir konumdayız. Bu konumuzu güçlendirmek için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren sizlerle ele vererek önemli çalışmalara imza attık. Bizler, birlikte varız ve gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Ege Üniversitesi markasını yüceltmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Egeli olma ruhuyla hareket ederek üstümüze düşen sorumlulukları yerine getireceğimize ve üniversitemizi hak ettiği noktaya'Zirveye' taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.İki yılda başarılı işler gerçekleştirdik.Ancak yapacak çok işimiz,kat edecek çok yolumuz var. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz projeler, sizlerin sarf ettiği yoğun çabanın ürünüdür.Hepinize gösterdiğiniz üstün gayretler için teşekkür ediyor, başarılı ve mutlu bir akademik yıl diliyorum" dedi.