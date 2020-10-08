Rektör Budak: "Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor" - Son Dakika

Rektör Budak: "Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor"

08.10.2020 10:09
Rektör Budak:

Ege Üniversitesinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" konulu panelde konuşan Rektör Budak, "Ermenistan Devleti, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor.

Ege Üniversitesinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" konulu panelde konuşan Rektör Budak, "Ermenistan Devleti, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Azerbaycan'a yönelik saldırılara yeniden başlayan Ermenistan, bölgede güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Azerbaycan Devleti ise meşru müdafaa hakkını kullanarak işgal edilen topraklarını savunmak ve sivil halkın güvenliğini korumak için harekete geçmiştir" dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE) tarafından "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" paneli düzenlendi. İnternet üzerinden çevrimiçi yapılan panelin açılış konuşmalarını EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Türk Dünyası Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit yaptı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Atıf Akgün üstlendiği panele konuşmacı olarak; Bakü Hazar Üniversitesi Türk-İslam Araştırmaları Merkez Müdürü Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, TDAE Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefa Kurban ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Özarslan katılarak sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle birlikte, yeni bir sürecin kapıları aralandı. Dağılan Sovyetler Birliği, ardında bölgesel ve küresel güvenliği yakından ilgilendiren pek çok sorun bıraktı. Sovyetler Birliği'nin miras bıraktığı çatışmalardan biri olan Karabağ sorunu da, özellikle Ermenistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlıklarının ardından yeni bir boyut kazandı" dedi.

"Azerbaycan, meşru müdafaa hakkını kullanıyor"

Rektör Budak, "Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilan edilen bağımsızlık ve Azerbaycan'ın haklı karşı çıkışı neticesinde kanlı bir savaş ve Ermenistan'ın işgal süreci başladı. Yıllar süren çatışmalar, yüzlerce masum insanın ölümüne, yüzbinlerce insanın yurdunu terk etmesine neden oldu. 1994 yılında Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilse de iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanmadı ve ateşkesle birlikte Karabağ'ı çevreleyen Azerbaycan toprakları işgal altında kaldı. Bölgede devam eden çözümsüzlük, Ermenistan'ın taciz ve saldırı girişimlerinin önünü açtı. Nitekim 2020 yılı itibariyle Ermenistan'ın yeniden sıcak çatışma içeren saldırılara başlaması ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunmak için karşılık vermesi Karabağ Sorununu yeniden bölge ve dünyanın en önemli konuları arasına taşıdı" diye konuştu.

Kritik önem arz eden niteliği nedeniyle Karabağ sorunu, bugün yalnızca bölgesel bir mesele olmanın çok daha ötesinde bulunduğunu ifade eden Rektör Budak, "Ermenistan Devleti, Uluslararası İnsan Hakları Kuralları ve özellikle 1949 yılında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayarak uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. 27 Eylül 2020 günü Azerbaycan'a yönelik saldırılara yeniden başlayan Ermenistan, bölgede güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Azerbaycan Devleti ise meşru müdafaa hakkını kullanarak işgal edilen topraklarını savunmak ve sivil halkın güvenliğini korumak için harekete geçmiştir. Bizler de, Türk Milleti olarak, Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve sivil insanları hedef alan saldırılarını kınıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgale karşı verdikleri mücadelede yanında yer almaya devam ediyoruz. Yaşanan kanlı çatışmalarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Azerbaycan'a başsağlığı diliyorum" dedi.

"Uluslararası Hukuka göre Karabağ, Azerbaycan toprağıdır"

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise, "Bugün tartıştığımız bu mesele; 100 yıllık tarihsel bir geçmişi olan, SSCB'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan ve uzun süredir çözüm bekleyen, Azerbaycan'ın topraklarını geri alma ve bağımsızlığını tahkim etme meselesidir. Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmiştir. Bu bir savaş değildir, Azerbaycan'ın hak ve hukuk müdafaasıdır. Ermenistan, sivil katliamı yapmıştır. Azerbaycan'ın yaptığı işgale karşı meşru müdafaadır. Çünkü uluslararası hukuka göre Yukarı Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Azerbaycan'a tam destek bildirisi yayınlamıştır" diye konuştu. Prof. Dr. Macit, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne desteğinden ve toplantıya katılımından dolayı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkürlerini sundu. - İZMİR

Rektör Budak: Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor
Rektör Budak: Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor
Rektör Budak: Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Budak: 'Ermenistan, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor' - Son Dakika


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