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Rektör Budak evindeki iftarda öğrencileri ağırladı

3 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, evinde düzenlediği iftarda, EÜ öğrenci topluluklarının temsilcilerini ağırladı.

Rektör Budak evindeki iftarda öğrencileri ağırladı, System.String[]
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, evinde düzenlediği iftarda, EÜ öğrenci topluluklarının temsilcilerini ağırladı. Öğrencilerle bir arada olmanın mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almalarını sağlamının yanında onlarla aramızdaki iletişimi de güçlendiriyoruz. İftarda soframıza konuk olan öğrencilerimle güzel bir akşam geçirdik" dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak evinde verdiği iftar yemeğinde, Egeli öğrenci topluluklarının temsilcilerini ağırladı. Öğrencileri tek tek karşılayan Rektör Budak, Egeli gençlerle iftar saatine kadar sohbet etti. Rektör Budak ve öğrenciler, duaların ardından oruçlarını açtı. Öğrencilerle bir arada olmanın mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Budak, öğrencilerin kaliteli bir eğitim almalarını sağlamanın yanında, onlarla iletişimi de güçlendirdiklerini kaydetti. Öğrencilerle güzel bir akşam geçirdiklerini dile getiren Rektör Budak, "Öğrencilerimizin her anlamda en iyi şekilde eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Elbette kültürümüzü de yaşatmalıyız. Ramazan ayı bolluk bereket ayıdır ve paylaşınca daha anlamlı olur. Göreve geldiğim ilk andan itibaren özellikle topluluklarımıza ayrı bir önem veriyorum. Kolay ulaşılabilir bir Rektör olarak, bugün öğrencilerimiz taleplerini gönül rahatlığıyla bizlere iletebiliyor ve kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Huzur ve güven ortamında kaliteli bir eğitim alan gençlerimiz mezun olup ülkemizin farklı notlarında üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bir eğitimcinin en büyük mutluluğu da yetiştirdiği gençleri iyi konumlarda örnek bireyler olarak görmektir" diye konuştu.

Öğrencilerden Rektör Budak'a teşekkür

Farklı topluluklardaki öğrencilerle tanışma fırsatı bulduklarını belirten EÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Emine Yılmaz, "Bizim açımızdan çok güzel bir akşam oldu. Topluluk olarak Rektörümüze nazik daveti için teşekkür ediyoruz. Güzel bir kaynaşma oldu. Öğrenci topluluklarının bir şekilde desteklenmesi gerekiyor ve Rektörümüzden de gerekli desteği alıyoruz. Bir üniversite öğrencisi olarak, Rektörümüzün bizleri evinde ağırlamasından gurur duydum" dedi. EÜ Ziraat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok ise "Bu etkinlik çok özel ve çok güzel. Hiçbir üniversitenin Rektörü eşiyle öğrenci topluluklarını evinde akşam yemeğine davet etmedi. Rektörlüğümüzle öğrenci arkadaşlarımızla birliğimizi perçinlemiş oluyoruz. Rektör Hocamıza ve eşine davetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:11 Kaynak: İHA
Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel
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