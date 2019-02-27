Rektör Budak, Hemşirelik Fakültesi Akademisyenlerini Tebrik Etti

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi, Akademik Teşvik Sisteminde üniversitedeki akademik birimler arasında birinci oldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi, Akademik Teşvik Sisteminde üniversitedeki akademik birimler arasında birinci oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Hemşirelik Fakültesini ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Ayşegül Bilge'yi ve akademisyenleri tebrik etti.



Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi, Akademik Teşvik Sisteminde üniversitedeki akademik birimler arasında önemli bir başarı sağladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, fakülteyi ziyaret etti.



Prof. Dr. Necdet Budak, "Akademik Teşvik Sisteminde üniversitemizdeki akademik birimler arasında birinci olan Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Akademik Teşvik Sistemi sıralamasında Ege Üniversitesi'nde en fazla proje, araştırma, yayın, patent, tasarım, sergi, atıflar, uluslararası tebliğ ve ödül Hemşirelik Fakültesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirildi.



Hemşirelik Fakültesinde akademisyenlerle bir araya gelen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Akademik Teşvik Sisteminde, Ege Üniversitesi akademik birimler arasında birinci olan Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerini kutluyorum. Akademisyenlerimizin; proje, araştırma, yayın, patent gibi faaliyetlerini daha çok desteklemeye devam edeceğiz. Ege Üniversitesi her zaman nitelikli kadrosuyla kaliteli eğitim vermeye devam edecek. Öğretim elemanlarımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Rektör Budak'a destekleri için teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Ayşegül Bilge ise Hemşirelik Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma ve Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgi verdi. - İZMİR

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