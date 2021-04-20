Rektör Budak'tan başarılı sporcuya destek sözü - Son Dakika

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Rektör Budak, "Gençlerimizin bu tür başarıları bizleri gururlandırıyor. Sporcumuz Ali Koyuncu'nun uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak yeni başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası"nda 57 kiloda yarışan EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ali Koyuncu, K- 1 kategorisinde birinci oldu.Egeli başarılı sporcu Koyuncu, Kick Boks Milli Takımına girmeye hak kazandı.Genç sporcuyu makamında ağırlayarak tebrik eden Rektör Budak, "Kariyerine başarılı bir şekilde devam eden öğrencimiz, aldığı bu derece ile milli takıma girmeye hak kazandı. Gençlerimizin bu tür başarılarıları bizleri gururlandırıyor. Öğrencimize desteğimiz her zaman devam edecek. Ali Koyuncu'nun uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak yeni başarıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Genç sporcu, yıl sonunda Dubai'de gerçekleşecek olan Büyükler Dünya Şampiyonasında Milli Takımı temsil edecek. Ali Koyuncu, 11 Eylül'de Hollanda'da büyük bir organizasyonun içinde bulunarak ilk profesyonel maçına çıkacak. Kick Boks Milli Takımına giren Ali Koyuncu, "Üniversiteme böyle bir başarı kazandırmam benim için onur verici. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve tüm hocalarıma destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcu katıldı.