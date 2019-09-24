Son Dakika Haberleri: Rektör Budak'tan öğrencilere sıcak karşılama
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Rektör Budak'tan öğrencilere sıcak karşılama

26 dakika önce

Ege Üniversitesi (EÜ), yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla hareketlenirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, kampüsü dolaşarak çeşitli fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Rektör Budak'tan öğrencilere sıcak karşılama, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ), yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla hareketlenirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, kampüsü dolaşarak çeşitli fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerle buluştu.


2019-2020 akademik yılının başlaması ile birlikte Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde tatlı bir telaş yaşanıyor. Eğitim birimlerince düzenlenen oryantasyon programlarına katılım gösteren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeni akademik yıl ile birlikte tekrar öğrencilerimize kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Biz, onlar için varız. Sevgili öğrencilerimize eğitim öğretimin yanında; üniversitemizdeki kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden de yararlanmalarını tavsiye ediyorum. 2019-2020 akademik yılının tüm öğrencilerimize, üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Rektör Budak öğrencilere aşure dağıttı


Rektör Prof. Dr. Budak, yeni akademik yılın başlamasıyla kampüsü dolduran öğrencilere ve çalışanlara Muharrem ayı dolayısı ile aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı sırasında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Rektör Budak, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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