Son Dakika Haberleri: Rektör Budak'tan Tire'de Fakülte Talebine Destek

Rektör Budak'tan Tire'de Fakülte Talebine Destek

1 saat önce

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tire'de fakülte kurulması yönündeki talebi desteklediğini belirtti.

Rektör Budak'tan Tire'de Fakülte Talebine Destek, System.String[]
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tire'de fakülte kurulması yönündeki talebi desteklediğini belirtti.

Tire'yi ziyaret eden Prof. Dr. Budak, Tire Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe katıldı.

Konuşmacıların fakülte taleplerini dinleyen Prof. Dr. Budak, "İlçenin tüm dinamiklerinin buna hazır olduğunu fazlasıyla hissettiriyorsunuz. Buradaki tabloyu ilk kez bir ilçede görüyorum. Sizin bu konudaki taleplerinizi alıyorum, hatta sahip çıkıp destekliyorum. Bu talebi biz üniversite olarak YÖK'e ve yeni sisteme göre bağlı olduğumuz Cumhurbaşkanlığına bilimsel gerekçelerle iletiriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:21 Kaynak: AA

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