Rektör Budak, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Iğdır Üniversitesi Heyetini ağırladı - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Amacımız iş birliğimizi proje ile sınırlı tutmayarak, eğitim öğretimden araştırmaya, topluma hizmet uygulamalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir alanda sürdürülebilir hale getirerek daha kapsamlı ve ileri noktalara taşımak. Bu anlayışımız doğrultusunda altyapımızı, akademik gücümüzü, önümüzdeki dönemde de Iğdır Üniversitemiz ile paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş'ı Ege Üniversitesinde ağırladı. Program kapsamında bir önceki dönemin değerlendirilmesi,yeni akademik yılda yürütülecek faaliyetlerin yol haritası belirlenmesi ve uygulamaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla ilgi birimlerin yöneticisi ve akademisyenlerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Ardından projeye destek veren akademik birimler ziyaret edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i de makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger,Iğdır Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında kurulan akademik iş birliğinin önemine değindi.

"İş birliğimizi proje ile sınırlı tutmayacağız"

"YÖK Anadolu Projesi"nde gelinen noktanın detaylarına değinen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, önceki YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamızın öncülüğünde hazırlanarak hayata geçirilen YÖK Anadolu Projesinde, üniversitemiz kıdemli üniversiteler arasında yer alarak, Bitlis Eren ve Iğdır üniversiteleri ile eşleşmişti. Genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getiren proje kapsamında bugün Iğdır Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı üniversitemizde ağırlıyoruz.Pandemi nedeniyle geçen dönem akademik, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Başarılı bir dönem geçirdik.Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından, 66 yıllık akademik birikime sahip olan üniversitemiz akademisyenleri proje çerçevesinde hem ders verdiler hem de bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Akademisyenlerimiz, Iğdır Üniversitesinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi, İnşaat Mühendisliği ve Hemşirelik bölümlerinde derslere girdiler. Bugün önümüzdeki dönem yürütülecek faaliyetlerin yol haritası belirlemek amacıyla bir aradayız. Türk Yükseköğretiminde ilk olan bu proje; eğitim kalitesinden mezunların niteliğine, araştırma altyapılarından kütüphane imkânlarının karşılıklı kullanılmasına kadar pek çok detayı içinde barındırıyor. Amacımız iş birliğimizi proje ile sınırlı tutmayarak, eğitim öğretimden araştırmaya, topluma hizmet uygulamalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir alanda sürdürülebilir hale getirerek daha kapsamlı ve ileri noktalara taşımak. Bu anlayışımız doğrultusunda altyapımızı, akademik gücümüzü, önümüzdeki dönemde de Iğdır Üniversitemizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

"EÜ uygulamalarıyla Türk Yükseköğretimine model oldu"

Ege Üniversitesinin YÖKAK tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süre ile tam Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanarak, Türkiye'de tam akreditasyon alan ilk üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Budak, "Üniversitemiz; küresel düzeyde kaliteli eğitimi, sürdürülebilir kampüs olanakları,Araştırma geliştirme ve inovasyona yönelik laboratuvarları, ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan endekslerdeki başarısı ile hem yurt içinden hem de yurt dışından başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir yükseköğretim kurumudur.Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından öğrencilerin memnuniyetinin ölçütlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2021) raporunda Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında 4'üncü sıraya yükseldi. Geçen hafta açıklanan, 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarının yer aldığı listedeüniversitemiz,Türkiye'de 5'inci sıraya yerleşti. Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olarak,ulusal ve uluslararası alandaki başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki pek çok uygulamasıyla Türk Yükseköğretim Sistemine model olan üniversitemiz,YÖK Anadolu projesiyle de akademik gücünü, tecrübesini, uygulamalarını ülkemizin güzide genç üniversiteleriyle paylaşmaktan gurur duymaktadır. Ülkemiz biliminin gelişimine kapı aralayarak Türk Yükseköğretiminde yeni bir dönemin başlamasına öncülük eden projenin paydaşı olmamıza olanak tanıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamıza,YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise "Bizleri samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'a şahsım ve üniversitem adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.