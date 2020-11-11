Rektör Çakar "12 Kasım Düzce depremini 21. yılında anıyoruz" - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 12 Kasım Düzce Depreminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Deprem öldürmez, bina öldürür anlayışıyla üniversite olarak depremin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Rektör Çakar, depremin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Çocukluğumuzun ve gençliğimizin anılarıyla dolu bu güzide şehrimiz, 12 Kasım 1999'da yaşanan deprem ile ne yazık ki tarihinin en acı felaketlerden birisini yaşadı. Bu doğal afette çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ya da yaralandı. Yakınlarını, aile bireylerini ya da kendi organlarını beton yığınları altında bırakan vatandaşlarımızın yaralarının tazeliğini biliyoruz. Ancak; ülkemizin büyük bir bölümünün üçüncü jeolojik zamanda oluşmasının bir sonucu olarak, bu tür tektonik olayların yaşanması bilimsel bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten yola çıkarak biz de 'Deprem öldürmez, bina öldürür' anlayışıyla üniversite olarak depremin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda üniversitemizde Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş ve her yıl gerçekleştirilen Deprem Çalıştayları ile şehrimizde deprem bilincinin oluşmasına ve deprem bilgisinin güncel tutulmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak; depreme karşı en önemli tedbirin depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve deprem bilinciyle yaşam kültürünü her nesle aktarmak olduğunu vurguluyor, ülkemizde ve geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE