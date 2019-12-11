Rektör Çakar "20 yayınım bine yakın atıfım var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakar '20 yayınım bine yakın atıfım var' - Son Dakika

Rektör Çakar "20 yayınım bine yakın atıfım var"

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Uluslararası hakemli dergilerde toplam 20 adet yayınım ve bu yayınlara yapılmış bine yakın atıfım bulunmaktadır" dedi.

Rektör Çakar

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Uluslararası hakemli dergilerde toplam 20 adet yayınım ve bu yayınlara yapılmış bine yakın atıfım bulunmaktadır" dedi.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, basında kendisinin de adını geçirerek yapılan uluslararası akademik yayını bulunmuyor şeklindeki haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Çakar, "Bazı ulusal yayın organlarında yer alan haberlere yanıtımdır. Bazı rektörlerin uluslararası hakemli dergilerde makalesi bulunmadığı belirtilmiş, bu liste içerisinde şahsımın adı da yer almıştır. İlgili haberde belirtildiğinin aksine 8'i SSCI endeksinde taranan olmak üzere uluslararası hakemli dergilerde toplam 20 adet yayınım ve bu yayınlara yapılmış 1000'e yakın atıfım bulunmaktadır. Tarafımdan hukuki olarak ilgili haberlere yönelik tekzip de yapılmıştır. Bilgilerinize" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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