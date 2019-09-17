Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar, Ahilik Haftasını kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Çakar, Ahilik Haftasını kutladı

35 dakika önce

DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahiliğin sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu söyledi.

Rektör Çakar, Ahilik Haftasını kutladı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahiliğin sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu söyledi.


Rektör Çakar Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olan Ahilik, iyi insan niteliklerini esas alarak Anadolu'da yaşayan Müslüman halkın; ticaret ve sanat gibi meslek alanlarında hem ahlaki hem de manevi olarak yetişmelerini sağlamıştır.


Ahilik; dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, fedakarlık gibi ahlaki erdemler ile iş tutma, zanaat-meslek sahibi olma ve üretkenlik gibi maddi pratiklere dayalı niteliklere sahiptir. Ahi Evran tarafından sistematik yapısına kavuşturularak bir esnaf dayanışma teşkilatı haline getirilen bu sistem; Anadolu'nun köylerine kadar yayılmış, bu toprakların kısa bir zaman içerisinde Türkleşip İslamlaşmasında da kilit rol oynamıştır. Düzce Üniversitesi olarak, Ahilik Haftası'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Ahilik Haftası, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama
Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar, Ahilik Haftasını kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]