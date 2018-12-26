Rektör Çakar Bal Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte organize edilen Bingöl Bal Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte organize edilen Bingöl Bal Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.



Bingöl balında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen programa; Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bingöl İli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, protokol üyeleri, davetli konuklar, öğretim elemanları, arıcılar ve öğrenciler katılım sağladı.



Ödül töreninde konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Bingöl Üniversitesi'yle ortak noktalarının bal olduğunu ifade ederek Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanında yükselen başarı grafiğini, faaliyetlerini ve markalaşma deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



Arı ve arı ürünleri konusunda balın tescillenmesi ve markalaşmasının önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin Bingöl Üniversitesi ile her alanda iş birliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Programın sonunda Bingöl Bal Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - DÜZCE

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