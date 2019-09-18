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Rektör Çakar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Çakar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Senato Üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaştırdıklarını, üniversiteye girişte kat sayı problemini ortadan kaldırdıklarını, eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdıklarını ve eğitimde bilim odaklı yapıyı oluşturduklarını ifade etti.

Yükseköğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attıklarına dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite sayımız 207'ye çıktı. Öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. Arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken öğretmenlerimizin de niteliğini artırmak" şeklinde konuştu.

Ülkemizi beyin göçünün çekim merkezlerinden biri haline dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, yükseköğrenim alanını yenilikçi bir anlayışla daha da ileriye taşımak için gayret edeceklerini söyleyerek verimlilik esasına dayalı eylem planı oluşturmanın önemi üzerinde durdu.

Yükseköğrenimde başarının yolunun belirli alanlarda ihtisaslaşmadan geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen 10 ihtisas üniversitesi, 11 araştırma üniversitesi ile yürütülen çalışmaların bir an önce hedefine ulaşmasını beklediklerini ifade ederek yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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