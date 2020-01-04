Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı - Son Dakika

Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.


Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Rektör Çakar; "Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce vatan evladımız, vatanımızı ve milletimizi esaret altına alarak, asırlardır dünya tarihine yön veren, gittiği her yere barış ve huzur getiren Türk milletine, diz çöktürmeye çalışan düşmanların karşısına her koşulda çıkma cesaretini göstermişlerdir. Bizlere özgür bir gelecek bırakabilme adına canı pahasına Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştirerek şehit düşen askerlerimiz, şanla şerefle dolu tarihimizin unutulmaması gereken bir başka kahramanlarındandır. Kendilerinden daha fazla olanaklara sahip düşmanın karşısına, vatan sevgisi ve inançla çıkan kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Sarıkamış, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
22:52 HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması - Son Dakika
22:52 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı - Son Dakika
22:51 ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DEN KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GEÇTİ - Son Dakika
22:50 BÜYÜKÇEKMECE'DE OTELDE 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika
22:50 Bakan Varank, "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]