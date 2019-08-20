Rektör Çakar'dan taziye mesajı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
için taziye mesajı yayınladı.
Rektör Çakar mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için hem akademik alanda hem de siyasi anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin üzüntü içerisinde öğrendik. Düzce Üniversitesi olarak; akademik çalışmalarının yanında bürokratik alanda da önemli faaliyetleri bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevdiklerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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