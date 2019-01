Rektör Çakar'dan Teşekkür Belgesi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite yönetimi, iç değerlendirme ekipleriyle bir araya gelerek başarılı çalışmaları için teşekkür belgesi takdim etti.

Sosyal tesisler yemekhane binasında kahvaltı programı şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci, Daire Başkanları ve İç Değerlendirme Ekibinde görev alan personeller katılım sağladı.



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin sürekli iyileştirme kapsamındaki ilk iç değerlendirmesini gerçekleştirdiğini ifade ederek bu sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Bundan sonra her yıl iç değerlendirme sürecini gerçekleştireceklerini vurgulayan Rektör Çakar, farklı birimlerde görev yapan kişilerin başka birimlere giderek değerlendirme yapmasının, kurumun birlikte çalışmalarını sürdürmesi açısından çok değerli olduğuna işaret etti.



Her birimin ve her çalışanın farklı bir iş anlayışının olduğunu ve bunların da Düzce Üniversitesi'ne zenginlik kattığını belirten Prof. Dr. Çakar, "Hem bu zenginliklerin farkında olmak, hem de varsa hataları, eksiklikleri yerinde görerek, önlemler almak bizim için, Üniversitemizin gelişebilmesi için çok önemliydi. Bu bir gönüllülüktü, emek veren herkesi ve Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci'yi tebrik ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın konuşmasının sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci, İç Değerlendirme Ekibinde yer alan herkesin bu sürece samimiyetle sahip çıktığını belirterek, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Bu çalışmaların ülkemizde pek bilinmeyen bir süreç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ayla Keçeci, "Bugün birçok büyük üniversitenin bile bu sürece başlamamışken, soru işaretleri varken, bu ekiple birlikte ortaya çıkan sonuçları görünce gerçekten çok heyecanlandım. Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Program sonunda, İç Değerlendirme Ekibinde yer alan mensuplara teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

