Rektör Çakar "Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli" - Son Dakika

Rektör Çakar "Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli"

24.11.2020 15:18
Rektör Çakar

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, tarafından düzenlenen online programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmanın önemine dikkat çekti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, tarafından düzenlenen online programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmanın önemine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi; ülkemizin her yanında gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenler için bu anlamlı güne özel bir program düzenledi.

"İyi ki Varsın Öğretmenim" başlıklı online programa gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Atatürk'ün millet olabilmenin öneminin farkında olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Koç, öğretmen kimliğinin millet olabilme sürecinin en önemli dayanak noktası olduğuna işaret etti. Salgın döneminde de öğretmenlerin en ihtiyaç duyulan kişilerin başında geldiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, öğretmenlik mesleğinin insanın kendini sevdirme sanatı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, tüm öğretmenlerin üzerimizde emekleri olduğunu fakat bazı öğretmenlerin ise unutulmayanlar arasında bulunduğunu sözlerine ekledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere hitaben söylediği "Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." sözünün çok anlamlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, bu sözün önemli bir felsefi açılımı olduğunun altını çizdi. Son dönemde hayatımıza yeni giren uzaktan eğitim kavramıyla karşılaştıklarını dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, öğrenmenin engeli olmadığını ifade ederek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı konuşmasında öğrenme ve öğretme yöntemlerinin değiştiği günümüzde, öğretmenlik mesleğinin de mahiyeti ve kapsamının önemli hale geldiğini belirtti. Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmanın önemine dikkat çeken Rektör Çakar, öğretmenlerin rolünün ötesindeki davranışlarıyla bunu hak ettiğini sözlerine ekledi. İz bırakan öğretmenlerin gösterdikleri farklı fedakarlıklarla yol gösterdiklerini dillendiren Prof. Dr. Çakar, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yaşamını yitiren tüm öğretmenlere rahmet dileyerek görevinin başındaki öğretmenlerin de bu anlamlı gününü kutladı.

Açılış konuşmalarının sonrasında programın panel bölümüne geçildi. Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Evran Acar, eğitim sürecindeki en önemli unsurun öğretmen olduğunu ifade ederek sözü konuşmacılara bıraktı. Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar, "Farklı Zamanlarda Öğretmenlik Algısı" başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahriye Hayırsever, "Eğitimde Başarı- Dönüşüm Döngüsü" başlıklı sunumuyla programa katkı sağladı. Panelin son konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Evran Acar ise "Pandemi Sürecinde Öğretmenin Değişen Rolleri" başlıklı konuşmasıyla bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. - DÜZCE

Rektör Çakar Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli
Rektör Çakar Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çakar 'Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli' - Son Dakika


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