Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar, "Kendilerini Vatanımıza Siper Etmiştir"

Rektör Çakar, "Kendilerini Vatanımıza Siper Etmiştir"

39 dakika önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış, Şehitleri ile ilgili yayınladığı mesajında "Kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir" dedi.

Rektör Çakar,
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış, Şehitleri ile ilgili yayınladığı mesajında "Kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir" dedi.

Rektör Çakar mesajında "Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce vatan evladımız, şanla şerefle dolu tarihimizin unutulmaması gereken bir başka isimsiz kahramanlarındandır. Kendilerinden daha fazla olanaklara sahip düşmanın karşısına, vatan sevgisi ve inançla çıkan kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatının 104. yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Rektör, Sarıkamış, Güncel
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