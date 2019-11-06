Rektör Çakar, lisesi öğrencileriyle buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek üniversite yaşamı, meslek seçimi ve kariyer yönetimiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Öğrencilere ilk olarak "Kendinizi 15 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusunu yönelten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin hayata dair hedeflerini belirlemelerini, kısa ve uzun vadeli hedeflerini yazmalarını tavsiye etti.



İçinde bulunduğumuz dönemin dijital dönüşüm çağı olduğunu belirten Rektör Çakar, "1945'lerde insanlığın sahip olduğu bilgiyi iki katına çıkarmak için 100 yıl geçmesi gerekiyordu. Günümüzde bu süre 13 ay. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise 2 aya düşecek. Yapay zeka aslında budur" diyerek koşulların ve teknolojinin çok hızlı değiştiğine dikkat çekti.



Teknolojinin geldiği aşamalar ve süreçler hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Çakar, öğrencilerin; teknolojik ve dijital dönüşüme uygun bir çalışma disiplini içerisinde hareket ederek kariyerlerini planlamalarının önemini vurguladı.



Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onlarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu belirterek başarılar diledi. - DÜZCE