Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; fikir, beklenti ve önerileri dinlemek amacıyla öğrencilerle "Kantinde buluşalım" etkinliğinde bir araya geldi.

Rektör Çakar öğrencilerle kantinde bir araya geldi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; fikir, beklenti ve önerileri dinlemek amacıyla öğrencilerle "Kantinde buluşalım" etkinliğinde bir araya geldi.


Öğrencilerin düşüncelerini, taleplerini, iyileştirme önerilerini dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci toplulukları, etkinlikler ve yenilikçi uygulamalar gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.


Öğrenci topluluklarının önemli bir sosyalleşme aracı olduğunu dile getiren Rektör Çakar, mümkün olduğunca toplulukları desteklediklerini belirterek sözlerine başladı. Bütünleme sınavlarının dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmadığını söyleyen Prof. Dr. Çakar, yaz okulu uygulamasının devam edeceğini ifade etti.


Yenilikçi uygulamalar konusuna da değinen Çakar, öğrencilerin farklı konularda fikir ve deneyimlerini paylaşabileceği Açık Kürsü uygulamasını başlattıklarını sözlerine ekledi. Yeni yıldan itibaren; öğrencilerin kampüste özgürce sokak müziği yapabileceğini söyleyen Rektör Çakar, öğrencilerin ve mensupların Düzce Üniversitesi'ne aidiyetini artırmak ve kurumsal kimliği pekiştirmek için "Logo Günü" düzenleyeceklerini dillendirdi. Ayrıca öğrencilere yönelik farklı yabancı dillerde temel düzeyde ve kendilerini ifade edebilecek kadar yabancı dil eğitiminin verileceği "Bir Dil Bir İnsan" etkinliğini gerçekleştireceklerini belirten Çakar, Bahar döneminden itibaren ise "Ders Dışı Etkinlik" dersini hayata geçirerek öğrencilerin katıldıkları etkinlikten ders kredisi alabileceği bilgisini paylaştı.


Düzce Üniversitesi'nin kurumsal radyosu Radyo Düet'in 94.5 frekansından yayın yaptığını söyleyen Prof. Dr. Çakar, radyonun yeni programcılar aradığını dile getirerek stüdyosu da olan Radyo Düet'te öğrencilerin canlı müzik kaydı yapabileceğini de sözlerine ekledi.


"Kantinde Buluşalım" etkinliği ile Düzce Üniversitesi Rektörüne birçok konuda soru, görüş ve önerilerini ileten Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendilerine gösterdiği yakın ilginden dolayı Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Üniversite Yönetimine teşekkür etti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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