Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi

08.03.2021 12:53
Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Düzce Üniversitesi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan söyleşide bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Düzce Üniversitesi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan söyleşide bir araya geldi.

Eğitim, kurumsal ve sosyal sorumluluk içerikli konuların yer aldığı programda Açelya Akkoyun'un sorularını yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hayat hikayesiyle ilgili bilgiler vererek sözlerine başladı. Kadın ve erkeğin kıyastan daha çok birbirlerini tamamlayan varlıklar olduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, kadınların iş yaşamından eğitime her alanda enerjileriyle hayata anlam kattıklarını sözlerine ekledi.

Farklılıklardan ilham, benzerlikler ile de cesaret vermenin Güçlü Kadınlar kitabının ana fikrini oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, kitabın ikinci versiyonunun da çıkacağı bilgisini paylaştı. Açelya Akkoyun da Düzce'deki üreten kadınları Güçlü Kadınlar kitabında yer alan kadınlarla eş değer gördüğünü ifade etti.

2016 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı İhtisaslaşma Programı'na seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaştığını belirten Rektör Çakar, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT), çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarında katma değerli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Tescillenmiş 4 marka ve 150'ye yakın ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çakar, bu ürünlerin ham maddelerini kadınların da yer aldığı bölge çiftçilerinin ürettiğini ve örnek bir değer zinciri oluşturduklarını dillendirdi. Açelya Akkoyun ise Düzce Üniversitesi'nin tıbbi bitki ve mantar üretimi ile arıcılık alanındaki ürünlerinin çevreci ve sağlıklı ürünler olduğunu söyleyerek gönülden teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, 4 bin metrekare alanda hizmet veren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde uzman hekimler eşliğinde apiterapi, ozon, larva gibi birçok GTT uygulamasının gerçekleştirildiğini ve bitkisel tabanlı sağlık destek ürünlerinin klinik araştırmalarının başarıyla yürütüldüğünü de belirtti.

Açelya Akkoyun'a programdaki emekleri için teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, emek veren, değer üreten, hayal eden ve hayal ettikçe cesaret eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi

Düzce Üniversitesi, Açelya Akkoyun, Rektör, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesi gözleri önünde darbedilen küçük kızın söyledikleri yürek dağladı: Babamı görürsem taş atarım Uyarılar işe yaramıyor! Koronanın durdurulamadığı ilimizde endişelendiren görüntüler İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor? Son Dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden istifa etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'lı Kadınlar Günü paylaşımına tepki yağıyor Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?         
12:42
Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı         
12:27
Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak         
12:11
Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi         
11:50
Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti         
11:37
Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum         
11:22
Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim         
11:12
Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı         
10:50
Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu         
10:04
Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı         
09:59
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor         
09:21
Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı         
08:59
NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı         
08:47
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermek istemediler         
07:46
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 13:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei