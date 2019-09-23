Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar, şehit yakınları ve gazileri ağırladı
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Rektör Çakar, şehit yakınları ve gazileri ağırladı

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite bünyesinde görevli gazi, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Rektör Çakar, şehit yakınları ve gazileri ağırladı, System.String[]

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite bünyesinde görevli gazi, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen programa, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve genel sekreter Hasan Sadi Ateş katıldı.


Düzce Üniversitesi'nde görev yapan gaziler, şehit ve gazi yakınları ile yakından ilgilendiklerini, sorunlarını çözmeye hazır olduklarını ve kapılarının her zaman onlara açık olduğunu ifade eden rektör Çakar, "Ülkemizin güvenliği ve istikbali için hayatlarını ortaya koyan gazilerimize şifa, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Bu buluşmaları geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Çakar, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak kendilerine iş hayatlarında huzur ve başarı dileğinde bulundu.

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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