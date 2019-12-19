Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada - Son Dakika

Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yoğun gündemine rağmen bulduğu her fırsatta öğrenciler ile bir araya geliyor.

Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada, System.String[]

Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yoğun gündemine rağmen bulduğu her fırsatta öğrenciler ile bir araya geliyor. Rektör Çakar bu kez ise onlarla kahvaltı yaptı.


Düzce Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarıyla temsil etmiş öğrencilerle gerçekleştirilen kahvaltı programına; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Daire Başkanları ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilerle tek tek tanışan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ni eğitimden spora, kültür sanattan girişimcilik alanına kadar, her alanda başarıyla temsil ettikleri için kendilerine, ailelerine ve akademik danışmanlarına teşekkür etti. Bu tür kahvaltı etkinlikleri ile başarılı öğrencilerle belirli aralıklarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, harcadıkları emek, zaman ve Üniversiteye kattıkları değer için kendileri ile gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca bundan sonra da gerçekleştirecekleri çalışmalara Düzce Üniversitesi Yönetiminin her zaman destek olacağını ve kapılarının öğrencilere açık olduğunu vurguladı.


Öğrencilerin görüş ve önerilerini de dinleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin kısa zamanda önemli bir başarı sağladığını ve ilerleyen zamanlarda da çok önemli yerlere geleceğinin altını çizdi.


Kahvaltı sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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